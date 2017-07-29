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Боевики готовят теракты против ОБСЕ - штаб АТО

29.07.2017 07:58
В штабе АТО сообщают, что боевики планируют провокации против членов СММ ОБСЕ, чтобы обвинить в терактах украинских военных
Боевики готовят теракты против ОБСЕ - штаб АТО

Боевики готовят теракты против представителей ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на оперативную информацию.

Отмечается, что планируется провокация для того, чтобы обвинить в теракте украинских военных.

"Пресс-центр подчеркивает - силы АТО строго придерживаются мирных договоренностей, но в случае угрозы нашим военным мы готовы адекватно ответить противнику", - говорится в сообщении.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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