СБУ пришла за прокремлевским блогером: подозревают в госизмене

Статьи задержанного с антиукраинскими акцентами публиковались на сайтах, которые администрируются из РФ и с временно оккупированных территорий

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Житомирской области деятельность местного блогера, якобы по указанию кураторов из России готовившего и распространявшего на шести пропагандистских интернет-ресурсах антиукраинские материалы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Житомирский журналист с 2014 года по заказу руководства пропагандистских государственных российских информагентств создавал тенденциозные публикации. Тематику и желаемое содержание материалов он получал по почте или на мессенджер, иногда информационном наемнику разрешалось самому выбирать тему. Гонорары за публикации злоумышленник получал через международные системы онлайн-расчетов", - говорится в сообщении.

Статьи с "нужными кремлевским кураторам акцентами" публиковались на сайтах, которые администрируются из России и с временно оккупированных территорий.

"Показательно, что в начале "карьеры" автор подписывался настоящей фамилией, но впоследствии перешел исключительно на псевдонимы", - уточнили в СБУ.

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Фото: пресс-служба СБУ

"Кроме того, злоумышленник распространял в сети информацию по сбору средств и другого материального обеспечения преступной деятельности террористических организаций ДНР и ЛНР", - добавили в ГПУ.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) и ч. 1 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации).

Решается вопрос об избрании блогеру меры пресечения.

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