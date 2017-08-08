Возле Марьинки погибли двое украинских военных, пятеро ранены

Обстрел Марьинки начался около 4 часов утра. В ответ ВСУ накрыли террористов плотным огнем

В зоне АТО вблизи Марьинки погибли двое украинских военных, еще пятеро ранены. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

Обстрел Марьинки начался около 4 часов утра. В ответ ВСУ накрыли террористов плотным огнем. В ходе боя одно из вооружений ВСУ вышло из строя и разорвалось, в результате чего и погибли украинские военные.

На луганском направлении боевики вели огонь из 82 мм минометов возле Троицкого, в районе Новозвановки - из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из БМП террористы обстреливали опорные пункты ВСУ возле Чермалыка на приморском направлении.

Ранее сегодня сообщалось об одном погибшем военнослужащем ВСУ и двух раненых.



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