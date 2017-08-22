Минюст проводит проверку по избиению заключенных Одесского СИЗО

По данным Минюста, в настоящее время официальных заявлений об избиении от заключенных не поступало

Министерство юстиции проводит служебное расследование в связи с заявлениями об избиении заключенных Одесского СИЗО после убийства сотрудницы. Об этом сегодня на брифинге заявил и.о. начальника Южного регионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста Анатолий Ковтун, передает УНИАН.

"На сегодняшний день Министерство юстиции проводит служебное расследование по фактам, которые были заявлены в СМИ, в интернете и так далее", - сказал Ковтун.

По его словам, проводится тщательная проверка сотрудников СИЗО, принимавших участие в обысках, при которых 18 августа были избиты арестанты.

Служебное расследование проводит группа из Минюста в составе 6 человек.

По данным Ковтуна, в настоящее время официальных заявлений об избиении от заключенных не поступало. В то же время, он подчеркнул, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть факт избиения.

"Четыре дня проводится проверка. Если факты будут подтверждены и доказаны, все будут наказаны вплоть до увольнения с занимаемых должностей", - сказал он.

Напомним, ранее заместитель министра юстиции Денис Чернышов заявил, что обыски в Одесском СИЗО были плановыми. Чернышов заявил, что сам подписал приказ об обысках, в ходе которых, по его словам, была обнаружена "масса запрещенных предметов". При этом чиновник никак не прокомментировал информацию об избиениях заключенных после произошедшего убийства.

Сегодня ГПУ обнародовала видео с фактами бесчеловечного обращения с удерживаемыми. Одесская прокуратура изменила правовую квалификацию в уголовном производстве на пытки, за что предусмотрено 10 лет заключения.

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