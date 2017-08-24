Адвокат Дыминского: Геращенко и Аваков сообщили неправду

Адвокат президента ФК "Карпаты" заявил, что его подзащитный не получал повесток на допрос, а потому информация о его неявке - ложная

Адвокат владельца ФК "Карпаты" Петра Дыминского Николай Лысый заявил, что его подзащитный не получал никаких повесток на допрос, а потому распространенная министром внутренних дел Арсеном Аваковым и народным депутатом, советником министра МВД Антоном Геращенко информация - ложная. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Цитируя пост Геращенко в Facebook, где тот сообщил об официально врученной Диминскому повестке на допрос, правозащитник называет эту информацию не правдивой.

"В свою очередь, еще раз уверяю, никаких повесток на допрос ни в среду, 23 августа, ни на пятницу, 25 августа Петр Дыминский не получал", - написал адвокат.

Лысый также цитирует пост Авакова, в котором министр утверждает, что Дыминский должен явиться на допрос. По словам адвоката, Аваков был дезинформирован своими подчиненными, а Дыминский не должен был являться не допрос - он уже состоялся 20 августа.

Адвокат также сообщил, что его подзащитный улетел из Украины в деловую поездку в Женеву.

18 августа автомобиль Дыминского попал в ДТП, в котором погибла молодая женщина.

22 августа стало известно, что бизнесмен покинул Украину. На следующий день Геращенко сообщил, что Дыминский не пришел на допрос.

23 августа генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Дыминского Андрей Борщ, который взял на себя ответственность за смертельное ДТП, на самом деле не был в момент аварии за рулем автомобиля.

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