В Запорожской области производили псевдоэлитные вина

Контрафактный алкоголь в последствии продавали в одной из курортных зон области

В населенном пункте Охримовка Запорожской области правоохранители разоблачили подпольный цех по производству контрафактного алкоголя под видом элитных вин. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook.

"В рамках проверки информации сотрудники Азово-Черноморского регионального управления, установили ряд адресов по которым осуществлялось незаконное производство и последующий сбыт в одной из курортных зон Запорожской области, в частности в н.п. Кирилловка, под видом продукции украинской марки, элитных вин, путем смешивания некачественного спирта с водой, красителями и реактивами", - говорится в сообщении.



Обыски прошли в двух частных домах и приусадебных участках. Было обнаружено более 21 тонны спирта, а также стационарное оборудование для измерения содержания спирта, бутылки с ароматизаторами, красителями и другое оборудование.



Слободян также сказал, что по оценкам, общая сумма поддельной продукции составляет около 1,7 миллиона гривен.



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