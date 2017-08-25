В Запорожской области производили псевдоэлитные вина
В населенном пункте Охримовка Запорожской области правоохранители разоблачили подпольный цех по производству контрафактного алкоголя под видом элитных вин. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook.
"В рамках проверки информации сотрудники Азово-Черноморского регионального управления, установили ряд адресов по которым осуществлялось незаконное производство и последующий сбыт в одной из курортных зон Запорожской области, в частности в н.п. Кирилловка, под видом продукции украинской марки, элитных вин, путем смешивания некачественного спирта с водой, красителями и реактивами", - говорится в сообщении.
Обыски прошли в двух частных домах и приусадебных участках. Было обнаружено более 21 тонны спирта, а также стационарное оборудование для измерения содержания спирта, бутылки с ароматизаторами, красителями и другое оборудование.
Слободян также сказал, что по оценкам, общая сумма поддельной продукции составляет около 1,7 миллиона гривен.
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