USD:  25.38  25.65   EUR:  29.70  30.23  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В Киеве облили краской и пытались взорвать памятник воинам АТО

25.08.2017 08:26
В четверг утром памятник облили краской, вечером - пытались взорвать самодельным устройством
В Киеве облили краской и пытались взорвать памятник воинам АТО
Фото: Дмитрий Белоцерковец / Украинская правда

Памятник воинам АТО на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева в Киеве в четверг утром облили краской, а вечером пытались взорвать. Об этом сообщил народный депутат, советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец, передает Украинская правда.

По его словам, после 22 часов в сторону памятника с дороги бросили самодельное взрывное устройство. Памятник не пострадал. Возле него осталась яма диаметром 50 см, глубиной 10 см.

На место происшествия прибыла полиция. 

Фото: Дмитрий Белоцерковец / Украинская правда

Памятник был установлен 15 августа на деньги бойцов АТО. Монумент изображен в форме меча, острие которого пронзает Россию.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 