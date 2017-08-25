В Киеве облили краской и пытались взорвать памятник воинам АТО
Памятник воинам АТО на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева в Киеве в четверг утром облили краской, а вечером пытались взорвать. Об этом сообщил народный депутат, советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец, передает Украинская правда.
По его словам, после 22 часов в сторону памятника с дороги бросили самодельное взрывное устройство. Памятник не пострадал. Возле него осталась яма диаметром 50 см, глубиной 10 см.
На место происшествия прибыла полиция.
Фото: Дмитрий Белоцерковец / Украинская правда
Памятник был установлен 15 августа на деньги бойцов АТО. Монумент изображен в форме меча, острие которого пронзает Россию.
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