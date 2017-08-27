Сбитого машиной сына Шуфрича будут лечить израильские врачи - СМИ
Пострадавший пешехода, которого своим автомобилем Bentley сбил сын народного депутата Нестора Шуфрича, будут лечить израильские медики. Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Сообщается, что медики уже прибыли в больницу в 17-ю киевскую городскую больницу.
"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь", - сказал один из врачей.
Однако до сих пор врачи не комментировали состояние пострадавшего и не давали никаких прогнозов относительно его лечения.
Национальная полиция открыла производство по факту ДТП с участием Нестора Шуфрича-младшего по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения). Он вчера вечером сбил человека на ул. Шота Руставели в Киеве.
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