Сбитого машиной сына Шуфрича будут лечить израильские врачи - СМИ

Медики пока не комментировали состояние пострадавшего и не давали никаких прогнозов

Пострадавший пешехода, которого своим автомобилем Bentley сбил сын народного депутата Нестора Шуфрича, будут лечить израильские медики. Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Сообщается, что медики уже прибыли в больницу в 17-ю киевскую городскую больницу.



"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь", - сказал один из врачей.



Однако до сих пор врачи не комментировали состояние пострадавшего и не давали никаких прогнозов относительно его лечения.



Национальная полиция открыла производство по факту ДТП с участием Нестора Шуфрича-младшего по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения). Он вчера вечером сбил человека на ул. Шота Руставели в Киеве.



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