Режим тишины в Донбассе боевики нарушили 21 раз: карта АТО

Вчера днем пророссийские наемники из минометов обстреляли Авдеевку, отметили в Минобороны

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших и раненых в рядах украинских военных нет. Об этом сегодня сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

На луганском направлении вчера было совершенно спокойно.

Донецкое направление. Боевые действия низкой интенсивности велись по всему фронту, за исключением Донецкого аэропорта. В Авдеевке днем произошел минометный обстрел и в течение суток зафиксированы обстрелы боевиками с применением легкого вооружения. Также оккупанты нарушали режим тишины в Светлодарской дуге и на трех позициях под Горловкой. Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 10 обстрелов со стороны террористов.

Мариупольское направление. Большая часть обстрелов зафиксировано в Водяном, где боевики нарушали режим тишины и днем, и ночью. В основном оккупанты применяли стрелковое оружие. Террористы обстреляли Богдановку, Гнутово и Лебединское. Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении боевики 11 раз нарушили режим тишины.

Фото: mediarnbo.org

23 августа президенты Украины и Франции Петр Порошенко и Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и глава страны-агрессора Владимира Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Донбассе, режим прекращения огня и имплементацию минских соглашений.

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