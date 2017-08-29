МИД Беларуси не получал ноту о пропавшем украинце

Офицер запаса Игорь Гриб сообщил, что его 19-летнего сына Павла в Гомеле похитили сотрудники ФСБ РФ

Минск не получал от Украины ноту о пропавшем в Беларуси украинце. Об этом сообщил официальный представитель МИД Беларуси, передает украинская служба Би-би-си.

"Ноты нет, пока не получали", - сказал пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.



Вчера, 28 августа 2017 года, украинский консул в Минске Александр Новоселов сообщил, что посольство подготовило и передало в адрес МИД Беларуси ноту, "где обратилась с просьбой проинформировать и содействовать в его розыске, если он задержан, то сообщить причину его задержания, был ли адвокат, в связи с чем задержание, почему не сообщили согласно Венской конвенции о консульских сношениях".



Ранее офицер запаса Игорь Гриб сообщил, что его 19-летнего сына Павла в Гомеле (Беларусь) похитили сотрудники ФСБ РФ. По его словам, Павел поехал в Гомель на встречу с девушкой из РФ, с которой познакомился в интернете, и пропал. МИД Украины поручил консулам в России и Беларуси установить путем контактов с компетентными органами этих стран местонахождение пропавшего гражданина.



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