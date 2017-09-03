Под Зайцево ранен военный: карта боев

Самая напряженная обстановка в субботу была на донецком направлении, там боевики осуществили 15 вооруженных провокаций

Под Зайцево один военный получил ранения вследствие вражеского обстрела 3 сентября. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб, но один украинский военнослужащий получил легкое ранение. Это случилось возле Зайцево вследствие вражеского обстрела из легкого оружия", - уточнил спикер.

По данным Минобороны, самая напряженная обстановка в субботу была на донецком направлении: там боевики осуществили 15 вооруженных провокаций. Наиболее сложная ситуация была на участке Каменка - Авдеевка - шахта Бутовка, где незаконные вооруженные формирования неоднократно использовали гранатометы и стрелковое оружие.

Другим участком вражеской огневой активности вчера были северные окраины Горловки.



В Майорске и Зайцево оккупанты суммарно провели пять вооруженных провокаций из легкого вооружения.

На луганском направлении в субботу был зафиксирован лишь один случай нарушения режима тишины со стороны боевиков - в районе Новозвановки. Там гибридная армия применила гранатометы.

На мариупольском направлении произошло 10 вражеских вооруженных провокаций.

2 сентября боевики 26 раз обстреляли позиции украинских военных.

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