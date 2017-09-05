В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом в 390 млн гривень

Наложен арест на 69 расчетных счетов, открытых в 11 банках

Налоговая полиция в Днепре с прокуратурой Запорожской области ликвидировала конвертационный центр с оборотом более 390 млн гривень. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя ГФС Сергей Билан.

"В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена ​​группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных денег в наличные", - говорится в сообщении.



Также он сказал, что для прикрытия своей незаконной деятельности они зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных и транзитных предприятий.



"В результате проведенных 40 обысков было обнаружено и изъято 165 тысяч гривень наличными в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, банковские карточки, 8 печатей и 197 оттисков печатей, а также черновые записи и финансово - хозяйственные документы", - добавил Билан.



Кроме это, сообщается, что наложен арест на 69 расчетных счетов, открытых в 11 банках, на которых заблокировано 590 тысяч гривень.



19 августа 2017 года в Днепре уже ликвидировали межрегиональный конвертцентр с оборотом более 360 млн гривень.



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