В Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом в 390 млн гривень
Налоговая полиция в Днепре с прокуратурой Запорожской области ликвидировала конвертационный центр с оборотом более 390 млн гривень. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя ГФС Сергей Билан.
"В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и г. Киева незаконные услуги по формированию искусственного налогового кредита и перевода безналичных денег в наличные", - говорится в сообщении.
Также он сказал, что для прикрытия своей незаконной деятельности они зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных и транзитных предприятий.
"В результате проведенных 40 обысков было обнаружено и изъято 165 тысяч гривень наличными в национальной и иностранной валюте, компьютерная техника, банковские карточки, 8 печатей и 197 оттисков печатей, а также черновые записи и финансово - хозяйственные документы", - добавил Билан.
Кроме это, сообщается, что наложен арест на 69 расчетных счетов, открытых в 11 банках, на которых заблокировано 590 тысяч гривень.
19 августа 2017 года в Днепре уже ликвидировали межрегиональный конвертцентр с оборотом более 360 млн гривень.
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