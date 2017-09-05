Под Киевом мужчина подорвал себя гранатой после ссоры с женой
В селе Фурсы Киевской области в результате взрыва гранаты погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Установлено, что безработный граждан 1974 года рождения, предварительно, после ссоры с женой ушел в одноэтажную хозяйственную постройку и взорвал себя с помощью гранаты - РГД-5. От полученных травм мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория.
24 июля 2017 года в городе Погребище Винницкой области в результате взрыва погиб участник АТО. Полиция установила, что причиной инцидента стало неосторожное обращение владельца дома с гранатой РГД-5.
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