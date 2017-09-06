ZIK заявил об обысках в своем офисе в связи с делом Дыминского

В медиа-холдинге утверждают, что работа телеканала и информагентства частично заблокирована

Медиа-холдинг ZIK заявил об обысках в офисе информагентства и телеканала во Львове, в связи с чем их работа частично заблокирована. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ZIK.

Согласно заявлению, причиной обысков стали якобы следственные действия в рамках дела о смертельном ДТП с участием автомобиля, принадлежащего инвестору ZIK Петру Дыминскому.

"Хотим отметить, Петр Дыминский присутствовал в указанном помещении один раз - восемь лет назад во время торжественного открытия пресс-центра ИА ZIK", - сказано в заявлении.

"Это уже выходит за рамки и иначе, как рейдерским захватом, названо быть не может. Работа телестудии и информационного агентства частично заблокирована. В действиях правоохранителей отсутствует какая-либо логика. Это просто политический заказ Авакова и Ко. Я не удивлюсь, если наши зрители завтра включат ZIK и ничего не увидят, мол, в связи с ДТП вещание канала приостановлено", - сказал генеральный директор медиа-холдинга Игорь Туркевич.

В заявлении также говорится, что обыски прошли не только в офисах инвестора, но и на старой базе футбольного клуба "Карпаты".

18 августа 2017 года на трассе Львов-Краковец во Львовской области автомобиль Дыминского попал в ДТП, в результате которого погибла женщина. Виновным в аварии себя признал охранник бизнесмена Андрей Борщ, который обычно ездит в кортеже в машине охраны бизнесмена.

23 августа генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Дыминского на самом делене был в момент аварии за рулем машины. Это подтвердила экспертиза ДНК, проведенная правоохранителями.

Сам бизнесмен сейчас находится за пределами Украины, на допрос в полицию он не явился.

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