Во взорвавшемся на Бессарабке авто сработало устройство - МВД

В результате взрыва погиб гражданин Грузии Тимур Махаури; по данному факту открыто уголовное производство

Причиной взрыва автомобиля в районе Бессарабской площади в центре Киева стало взрывное устройство. Об этом в комментарии журналистам сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

По его словам, в результате взрыва погиб гражданин Грузии Тимур Махаури. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 с. 115 УК (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Шевченко отметил, что взрывное устройство было достаточно мощным, как оно было приведено в действие - установит следствие.

Согласно сообщению пресс-службы столичной полиции, в результате взрыва также пострадала женщина - ей оторвало ногу. Кроме того, в авто был ребенок, он находится в удовлетворительном состоянии. Прибывшие на место происшествия правоохранители отрабатывают прилегающую территорию, общаются с очевидцами и свидетелями. Вечером 8 сентября в районе столичной Бессарабской площади взорвался автомобиль, вследствие чего погиб мужчина и пострадала женщина. По неофициальной информации, погибший - участник АТО в Донбассе (по одним данным - боец чеченского добровольческого батальона имени Джохара Дудаева, по другим - батальона имени Шейха Мансура).

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