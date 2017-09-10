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Из-за пожара в киевской девятиэтажке погиб ребенок

10.09.2017 17:35
Мужчина и женщина доставлены в больницу с сильными ожогами
Из-за пожара в киевской девятиэтажке погиб ребенок
Фото: kyiv.dsns.gov.ua

В Святошинском районе Киева во время пожара в девятиэтажном доме на улице Семеренко, 24 погиб пятилетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Во время ликвидации пожара пожарные спасли пострадавших мужчины, который госпитализирован с сильными ожогами, и женщину. Также с 9го этажа были эвакуированы женщину и 2 ребенка. К сожалению, во время пожара погиб 5-летний мальчик", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в 12:16 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на восьмом этаже, где находились люди.

Около 13:00 пожар был локализован, а в 13:30 пожарные ликвидировали огонь. Причины и обстоятельства происшествия установит следствие.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

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ЛIГАБiзнесIнформ
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