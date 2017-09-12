В Ясиноватой боевики ввели свои запреты в больнице - ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ не смогли получить информацию в больнице о раненом мужчине

В оккупированной Ясиноватой медикам боевики запретили встречаться с наблюдателями ОБСЕ. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

"В больнице в Ясиноватой двое мужчин сообщили членам СММ, что они являются "сотрудниками полиции", и не разрешили наблюдателям встретиться с медперсоналом, чтобы уточнить сообщения о состоянии пациента, получившего огнестрельное ранение", - отметили в пресс-службе.

СММ уточняла сообщение о раненом местном жителе, полученное от офицера Вооруженных сил Российской Федерации при Совместном центре контроля и координации (СЦКК, - ред.).

Мужчина 45 лет поступил в больницу с огнестрельным ранением в области брюшной полости в возрасте около 45 лет.

17 мая сообщалось, что врачи больницы в Макеевке отказались общаться с ОБСЕ без разрешения боевиков.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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