На ЛЭП и крышу дома: в Коломые неудачно приземлились парашютисты

Во время приземления один из парашютистов зацепился за провода линии электропередач, чудом не пострадав

В Коломые Ивано-Франковской области двое парашютистов совершили неудачное приземление, спустившись на линию электропередач и крышу дома. Об этом со ссылкой на информацию в соцсетях от очевидцев сообщает местный ресурс Дзеркало Коломиї.

Инцидент произошел возле городского аэродрома, точная дата происшествия неизвестна.

По словам местных жителей, один из парашютистов при приземлении зацепился за провода ЛЭП, чудом избежав травм. Его напарник приземлился на крышу жилого дома, о его состоянии информации нет.

О причинах неудачного приземления не сообщается.

Фото: Facebook Викуся Стасюк

Фото: Facebook Олеся Загрийчук

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