Главарь боевиков угрожает "отжимать" пустые квартиры в Луганске

Источники LIGA.net сообщили, что в захваченном гибридной российской армией областном центре в последние дни боевики обходят жилые дома

Главарь боевиков террористической организации ЛНР Игорь Плотницкий угрожает "отжимать" пустые квартиры в оккупированном Донбассе. Из-за этого в Луганске проходила "инвентаризация жилого фонда".

По информации источников LIGA.net, в течение двух месяцев "полиция" делала обход квартир в городе и уточняла информацию о жильцах у соседей.

"Мы получили "письма счастья", где просили прийти в ЖЭК и показать документы на квартиру, а также заплатить долги в ближайшее время", - сказала LIGA.net луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

По словам главаря террористов, было выявлено несколько тысяч "пустующих" квартир. "Мы должны уточнить, что это за пустующие квартиры. На момент посещения в квартире отсутствовали хозяева и информация со слов соседей подтверждала, что там никого нет", - заявил ставленник Кремля.

Он подчеркнул, что после того, как "разберутся с привлечением силовиков", будет создана некая специальная комиссия. "После этого уже с учетом уже боевых действий будем как-то распределять эти квартиры, давать людям возможность там проживать", - сказал главарь боевиков.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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