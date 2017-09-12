Под Львовом обнаружили группу вооруженных людей в униформе

Около 50 неизвестных со специальными средствами защиты прибыли к озеру в городе Винники вблизи Львова

В городе Винники вблизи Львова полиция обнаружила группу людей в военном однострое, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Около 50 неизвестных со специальными средствами защиты прибыли к озеру в городе. По данным полиции, у них может быть оружие и взрывчатка.



Фото: lv.npu.gov.ua

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