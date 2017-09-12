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Под Львовом обнаружили группу вооруженных людей в униформе

12.09.2017 18:56
Около 50 неизвестных со специальными средствами защиты прибыли к озеру в городе Винники вблизи Львова
Под Львовом обнаружили группу вооруженных людей в униформе
Фото: lv.npu.gov.ua

В городе Винники вблизи Львова полиция обнаружила группу людей в военном однострое, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Около 50 неизвестных со специальными средствами защиты прибыли к озеру в городе. По данным полиции, у них может быть оружие и взрывчатка.

Фото: lv.npu.gov.ua

Ранее сегодня в Днепре мужчина на улице открыл стрельбу из травматического пистолета, в результате чего ранения получили три человека.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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