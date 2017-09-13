В квалификации событий в пункте Шегини появилась еще одна статья

Уголовное производство будет расследовать объединенная следственная группа, созданная на базе полиции Львовской области

В квалификации событий в пункте пропуска Шегини появилась еще одна статья УК - ч. 3 ст. 296 (Хулиганство). Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Львовской области.

"В рамках расследования уголовного производства по факту событий на контрольном пункте пропуска Шегини на украинско-польской границе следователями добавлена правовая квалификация по еще одной статье Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 296 (хулиганство)", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что уголовное производство будет расследовать объединенная следственная группа, созданная на базе полиции Львовской области. Следователи допрашивают свидетелей и возможных участников события. Среди них - жители нескольких регионов, в частности - Закарпатской, Херсонской, Полтавской и других областей.

Согласно сообщению, одного из жителей Херсонской области следователи пригласили для дачи объяснений по факту его участия в событиях. Однако мужчина отказался давать объяснения на основании ст. 63 Конституции, поэтому его вызвали на другой день.

10 сентября 2017 года около 20:00 экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. Ранее сообщалось, что пострадали 11 полицейских и пятеро пограничников, которым приказали не применять оружие и силовые меры влияния. Сегодня ГПСУ озвучила информацию о 10 пострадавших пограничниках.

В связи с инцидентом в пункте пропуска Шегини на допрос вызывают пятерых народных депутатов, в том числе Юлию Тимошенко, задержаны пять активных участников событий.

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