В квартире депутата от Батькивщины прошел обыск

У члена фракции Батькивщина в Киевсовете провели обыски в рамках расследования так называемых "налоговых площадок" или "программных предприятий"

Сотрудники военной прокуратуры провели обыски в квартире члена фракции Батькивщина в Киевсовете Александра Березникова. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской партийной организации.

Березников является главой комиссии Киевсовета по вопросам местного самоуправления. Как заявляют в организации, на сегодняшнем заседании комиссии должен был быть рассмотрен проект решения об импичменте президенту Украины, инициированный фракцией Батькивщина, однако Березников на него явиться не смог.



В Генеральной прокуратуре пояснили, что обыски у депутата были проведены в рамках расследования деятельности так называемых "налоговых площадок" или "программных предприятий".

"В ходе расследования осуществляется отработка так называемых конвертационно-транзитных центров, которые входили в состав преступной организации", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры. Отмечается также, что проведение обысков не связано с депутатской или политической деятельностью Березникова.

4 сентября сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в здании управления образования Львовского горсовета.

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