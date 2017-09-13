В квартире депутата от Батькивщины прошел обыск
Сотрудники военной прокуратуры провели обыски в квартире члена фракции Батькивщина в Киевсовете Александра Березникова. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской партийной организации.
Березников является главой комиссии Киевсовета по вопросам местного самоуправления. Как заявляют в организации, на сегодняшнем заседании комиссии должен был быть рассмотрен проект решения об импичменте президенту Украины, инициированный фракцией Батькивщина, однако Березников на него явиться не смог.
В Генеральной прокуратуре пояснили, что обыски у депутата были проведены в рамках расследования деятельности так называемых "налоговых площадок" или "программных предприятий".
"В ходе расследования осуществляется отработка так называемых конвертационно-транзитных центров, которые входили в состав преступной организации", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры. Отмечается также, что проведение обысков не связано с депутатской или политической деятельностью Березникова.
4 сентября сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в здании управления образования Львовского горсовета.
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