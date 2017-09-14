В Волынской области обрушилась шахта: погиб мужчина
В Волынской области обрушилось строение на недействующей шахте. В результате аварии погиб мужчина, сообщает пресс-служба областной ГСЧС.
"13 сентября в 18:42 поступило сообщение о том, что на недействующей шахте №5 возле села Грибовица Иванычивского района Волынской области произошло частичное разрушение 4-х этажного железобетонного здания", - говорится в сообщении.
Под железобетонными обломками сооружения спасатели обнаружили тело мужчины.
Причины трагического случая и все обстоятельства произошедшего выясняет специальная комиссия.
22 августа 2017 года в Покровском Донецкой области во время выполнения работ был травмирован шахтер 1979 года рождения. От полученных травм мужчина скончался.
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