Пожар в лагере в Одессе: полиция открыла уголовное дело
16.09.2017 11:48
Полиция расследует пожар в детском лагере как нарушение требований пожарной безопасности
Фото: Национальная полиция
Полиция открыла уголовное дело по факту пожара в детском лагере в Одессе. Об этом сообщает управление Национальной полиции в области.
Дело открыто по признакам ч.2 ст.270 УК - нарушение установленных законодательством требований к пожарной безопасности.
Возгорание в лагере произошло вечером 15 сентября. В здании были 42 ребенка. Двое погибли, поиски еще одного продолжаются.
Предварительно, не сработала пожарная сигнализация и детей разбудил запах дыма. Причиной возгорания могла стать неисправная проводка.
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