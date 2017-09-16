Пожар в лагере в Одессе: полиция открыла уголовное дело

Полиция расследует пожар в детском лагере как нарушение требований пожарной безопасности

Полиция открыла уголовное дело по факту пожара в детском лагере в Одессе. Об этом сообщает управление Национальной полиции в области.



Дело открыто по признакам ч.2 ст.270 УК - нарушение установленных законодательством требований к пожарной безопасности.



Возгорание в лагере произошло вечером 15 сентября. В здании были 42 ребенка. Двое погибли, поиски еще одного продолжаются.

Предварительно, не сработала пожарная сигнализация и детей разбудил запах дыма. Причиной возгорания могла стать неисправная проводка. Читайте также: В Одессе масштабный пожар в детском лагере: фото и видео

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