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В Одесской области объявили траур из-за гибели детей в лагере

16.09.2017 11:58
Дети погибли в результате пожара. В полиции предварительно считают, что было нарушение требований пожарной безопасности
В Одесской области объявили траур из-за гибели детей в лагере
Фото: Национальная полиция

В Одесской области объявили траур с связи с гибелью детей в детском лагере Виктория в Одессе. Об этом сообщил губернатор Одесской области Максим Степанов в Facebook.

Возгорание в лагере произошло вечером 15 сентября. В здании были 42 ребенка. Двое погибли, поиски еще одного продолжаются. Полиция расследует дело как нарушение требований пожарной безопасности. 

Предварительно, не сработала пожарная сигнализация и детей разбудил запах дыма. Причиной возгорания могла стать неисправная проводка. 

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