В Одесской области объявили траур из-за гибели детей в лагере
В Одесской области объявили траур с связи с гибелью детей в детском лагере Виктория в Одессе. Об этом сообщил губернатор Одесской области Максим Степанов в Facebook.
Возгорание в лагере произошло вечером 15 сентября. В здании были 42 ребенка. Двое погибли, поиски еще одного продолжаются. Полиция расследует дело как нарушение требований пожарной безопасности.
Предварительно, не сработала пожарная сигнализация и детей разбудил запах дыма. Причиной возгорания могла стать неисправная проводка.
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