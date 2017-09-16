В Одесской области объявили траур из-за гибели детей в лагере

Дети погибли в результате пожара. В полиции предварительно считают, что было нарушение требований пожарной безопасности

В Одесской области объявили траур с связи с гибелью детей в детском лагере Виктория в Одессе. Об этом сообщил губернатор Одесской области Максим Степанов в Facebook.



Возгорание в лагере произошло вечером 15 сентября. В здании были 42 ребенка. Двое погибли, поиски еще одного продолжаются. Полиция расследует дело как нарушение требований пожарной безопасности.



Предварительно, не сработала пожарная сигнализация и детей разбудил запах дыма. Причиной возгорания могла стать неисправная проводка.



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