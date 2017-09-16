Пожар в лагере в Одессе: полиция задержала директора

Ранее местные СМИ со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова сообщили, что директор лагеря госпитализирован после "остановки сердца"

В Одессе полиция задержала директора детского лагеря Виктория. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

"Докладываю, в порядке ст. 208 УПК задержан директор детского лагеря Виктория, как прямое должностное лицо, которое лично отвечает за деятельность этого учреждения. Меру пресечения будет решать суд!" - написал Головин.

Ранее местные СМИ со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова сообщили, что директор лагеря госпитализирован после "остановки сердца".

В результате пожара в лагере двое детей погибли, поиски еще одного продолжаются. Полиция расследует дело как нарушение требований пожарной безопасности.

В ГСЧС заявили, что звуко-световая противопожарная сигнализация в лагере во время пожара вечером 15 сентября была выключена.

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