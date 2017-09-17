Пожар в одесском лагере: подозрение объявлено двум чиновникам

В полицию опровергли информацию СМИ о том, что статус подозреваемого получила худрук танцевального коллектива, отдыхавшего в Виктории

По делу о пожаре в детском лагере Виктория в Одессе следствие на данный момент подозревает директора этого учреждения и ответственного за пожарную безопасность. Об этом в Facebook сообщил советник начальника полиции Одесской области Руслан Форостяк.

"На сегодняшний вечер (16 сентября - ред.) подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - это директор и ответственный за пожарную безопасность. Также эти лица задержаны в порядке статьи 208 УПК, мера пресечения - по решению суда", - сообщил он.

Также Форостяк опроверг информацию о якобы объявлении подозрения художественному руководителю танцевального коллектива Адель, участники которого отдыхали в лагере.

"Информация, распространенная некоторыми СМИ, что якобы то ли задержана, то ли вручено подозрение воспитателю-руководителю творческого коллектива детского лагеря, не соответствует действительности", - отметил он.

15 сентября 2017 года поздно вечером в одесском детском лагере Виктория произошел пожар - загорелось деревянное здание одного из корпусов. Погибли трое детей.

По факту пожара открыто уголовное производство. Полиция задержала директора лагеря.

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