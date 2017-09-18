Покушение на депутата в Николаеве: полиция назвала дело раскрытым

Подозреваемый, принадлежащий к кругу близких людей Жвавого, "раскаялся в совершенных действиях", сообщили в полиции

Полиция заявила о раскрытии дела о покушении на депутата Николаевского горсовета от Оппозиционного блока Дмитрия Жвавого. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба полиции Николаевской области.

"Правоохранителями в ходе следствия было установлено, что устройство, найденное в автомобиле гражданина Жвавого, не несло угрозы взрыва, а когда в ходе следственно-оперативных действий был установлен и опрошен подозреваемый, оказалось, что дело носит бытовой характер", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что подозреваемый, принадлежащий к кругу близких людей Жвавого, "раскаялся в совершенных действиях".

"В настоящее время полностью снят вопрос причастности дела к депутатской, общественной и любой другой публичной деятельности депутата. Его жизни и жизни его семьи ничего не угрожает", - подчеркнули правоохранители.

30 августа 2017 года Жвавый заявил, что обнаружил в своем автомобиле взрывное устройство.

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