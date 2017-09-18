Пойманный на взятке полицейский убегал от СБУ и попал в ДТП: фото

Следователи прокуратуры задокументировали два факта получения взятки сотрудником полиции на сумму 3 тыс и 5 тыс грн

Сегодня, 18 сентября, следователи прокуратуры и сотрудники СБУ при получении взятки разоблачили заместителя начальника сектора превентивной деятельности Торецкого отделения полиции Бахмутского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В прокуратуру обратился гражданин с информацией о том, полицейские требуют взятку за непрепятствование предпринимательской деятельности и несоставление административных протоколов.





Следователи прокуратуры задокументировали два факта получения взятки сотрудником полиции на сумму 3 тыс и 5 тыс грн.

"Во время второй передачи средств полицейский пытался уйти от следователей, в результате чего попал в дорожно-транспортное происшествие", - отметили в пресс-службе.

Действия полицейского квалифицированы по ч.3 ст. 368 УК (Получение неправомерной выгоды). Решается вопрос о его задержании и сообщении о подозрении.

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