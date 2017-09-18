Пожар в детском лагере Одессы: прокуратура провела обыски
Прокуратура провела обыски в департаменте образования горсовета Одессы и районном отделе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в связи с пожаром в детском лагере Виктория. Об этом в Facebook сообщил советник начальника полиции Одесской области Руслан Форостяк.
"Прокуратура провела обыски в районном отделе ГСЧС, райадминистрации и департаменте образования горсовета. Изъяли, в частности, документы о введении в эксплуатацию "Виктории" в рамках следственных действий открытого производства по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК по факту трагедии", - отмечается в сообщении.
15 сентября 2017 года поздно вечером в одесском детском лагере Виктория произошел пожар - загорелось деревянное здание одного из корпусов.
В ГСЧС заявили, что звуко-световая противопожарная сигнализация в лагере во время пожара вечером 15 сентября была выключена.
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