Пожар в детском лагере Одессы: прокуратура провела обыски

В ходе обысков изъяли документы о введении в эксплуатацию детского лагеря Виктория, где произошел пожар

Прокуратура провела обыски в департаменте образования горсовета Одессы и районном отделе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в связи с пожаром в детском лагере Виктория. Об этом в Facebook сообщил советник начальника полиции Одесской области Руслан Форостяк.

"Прокуратура провела обыски в районном отделе ГСЧС, райадминистрации и департаменте образования горсовета. Изъяли, в частности, документы о введении в эксплуатацию "Виктории" в рамках следственных действий открытого производства по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК по факту трагедии", - отмечается в сообщении.

15 сентября 2017 года поздно вечером в одесском детском лагере Виктория произошел пожар - загорелось деревянное здание одного из корпусов.

В ГСЧС заявили, что звуко-световая противопожарная сигнализация в лагере во время пожара вечером 15 сентября была выключена.

Читайте также: Пожар в лагере в Одессе: родственники ищут пропавшую девочку

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.