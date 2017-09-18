Отец Гриба сообщил об ухудшении здоровья сына в российском СИЗО

Павлу, который имеет инвалидность, по-прежнему не дают лекарств в СИЗО Краснодара

Отец похищенного ФСБ украинца Павла Гриба сообщил, что состояние здоровья его сына ухудшилось. Об этом он сказал в комментарии 112 Украина.

По его словам, во время сегодняшней встречи Павла с украинскими консулами были сделаны заявления о том, чтобы следующую провести 27 сентября, чтобы предоставить результат медицинского обследования задержанного украинца.

"Никаких лекарств ему не дают, консулы говорят, как его сейчас язвочками обдало шею, лицо и тело. Это говорит о том, что печень, видимо, не справляется с той нагрузкой. Он нуждается в постоянном принятии лекарств", - отметил Игорь Гриб.

Как известно со слов его отца, Павел Гриб имеет инвалидность. С самого начала его содержания в СИЗО Краснодара украинец не получает лекарств. Сегодня адвокату снова не удалось передать Павлу лекарства, так как "не было врача". 15 сентября Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с не допуском российской стороной украинских врачей к Грибу.

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