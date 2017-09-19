Дело 2 мая: на оправданного антимайдановца совершено нападение

Мужчине пробили голову, он госпитализирован

На оправданного судом Черноморска фигуранта дела о беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе совершили нападение неизвестные. Об этом сообщает местное издание Думская со ссылкой на полицию.

Сообщается, что нападение было совершено в Овидиополе в Одесской области. Мужчине пробили голову и он госпитализирован.



Как отмечает издание, пострадавшего антимайдановца зовут Евгений Грищук.

Вчера, 18 сентября, в суде, возле которого произошли столкновения, вынесли оправдательный приговор 20 антимайдановцам, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы.

Советник начальника областного главка полиции Руслан Форостяк также сообщил, что по факту случившегося открыто уголовное производство. Предварительная квалификация - часть 4 ст. 296 УК (групповое хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия, или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

О пострадавших среди нападавших не сообщалось.

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