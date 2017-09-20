В Николаеве взорвался жилой дом: фото

В результате взрыва один человек получил 90% ожогов тела, без жилья остались четыре семьи

Сегодня в Николаеве в частном доме произошел мощный взрыв. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Николаева.

В результате взрыва один человек получил сильные ожоги, без жилья остались четыре семьи.

Инцидент произошел на улице Севастопольская, 43.

Начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты Александр Герасименя отметил, что после ликвидации пожара спасатели зашли в дом и определили, что местом взрыва была комната третьей квартиры.

"Газовые приборы не разрушены, они были выключены. Маловероятно, что это был взрыв газа. Сейчас рассматривается версия взрыва какой-то смеси или пороха. В доме разрушены внутренние перегородки, образовались трещины на наружной стене. Городской совет будет рассматривать вопрос об отселении семи жителей дома. В течение суток нам надо найти жилье, где люди смогут ночевать", - пожчеркнул Герасименя.

По словам мэра Александра Сенкевича, пострадавший во время взрыва находится в тяжелом состоянии, он получил 90% ожогов тела.

"На месте происшествия работает военизированный аварийно-спасательный отряд, который укрепляет здание, чтобы оно не разрушилась полностью. С материального резерва города будет выделена необходимая помощь", - добавил мэр города.

8 июля в Киеве, недалеко от метро Голосеевская, в жилом доме произошел взрыв, в результате которого часть здания обрушилась. В столичной полиции заявили, что взорвался предположительно бытовой газ.

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