В Донбассе из-за печки погибли трое военных

Формальная причина трагедии - "в результате неосторожного обращения с печным оборудованием"

Вчера, 19 ноября, в одной из воинских частей, которая выполняет боевые задачи в зоне проведения антитеррористической операции около Донецка, погибли три военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

По предварительной информации, трагедия произошла в результате неосторожного обращения с печным оборудованием.

Причины и подробности происшествия выясняются, на месте работает опергруппа Военной службы правопорядка и военной прокуратуры, открыто уголовное производство.

Где конкретно произошел инцидент, в штабе не уточнили.

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