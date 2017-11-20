В Донбассе из-за печки погибли трое военных
Вчера, 19 ноября, в одной из воинских частей, которая выполняет боевые задачи в зоне проведения антитеррористической операции около Донецка, погибли три военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.
По предварительной информации, трагедия произошла в результате неосторожного обращения с печным оборудованием.
Причины и подробности происшествия выясняются, на месте работает опергруппа Военной службы правопорядка и военной прокуратуры, открыто уголовное производство.
Где конкретно произошел инцидент, в штабе не уточнили.
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