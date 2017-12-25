В Карпатах нашли тело туриста, который пропал два дня назад
В Карпатах нашли тело туриста, который заблудился 23 декабря во время подъема на гору Хомяк, сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как уточняется, он с друзьями временно проживал в поселке Поляниця, а в горы отправился, несмотря на погодные условия, в темное время суток.
Поиски пропавшего вели две спасательные группы.
Как сообщили в полиции Ивано-Франковской области, причиной смерти стало переохлаждение, передает Громадське радио.
В полиции также уточнили, что погибший - предприниматель из Ивано-Франковска 1989 года рождения.
23 декабря сообщалось, что в горах Львовской области на ближайшие дни ожидается значительная снеголавинная опасность.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:25
-
вчера
17:46
-
вчера
12:38
-
22.12.17
14:20
-
23.12.17
12:10