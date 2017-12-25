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В Карпатах нашли тело туриста, который пропал два дня назад

25.12.2017 01:14
По предварительной информации, причиной смерти стало переохлаждение
В Карпатах нашли тело туриста, который пропал два дня назад
Фото: скриншот видео

В Карпатах нашли тело туриста, который заблудился 23 декабря во время подъема на гору Хомяк, сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как уточняется, он с друзьями временно проживал в поселке Поляниця, а в горы отправился, несмотря на погодные условия, в темное время суток.

Поиски пропавшего вели две спасательные группы.

Как сообщили в полиции Ивано-Франковской области, причиной смерти стало переохлаждение, передает Громадське радио.

В полиции также уточнили, что погибший - предприниматель из Ивано-Франковска 1989 года рождения.

23 декабря сообщалось, что в горах Львовской области на ближайшие дни ожидается значительная снеголавинная опасность.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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