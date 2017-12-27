В Киевской области чиновница брала взятку в виде автомобиля

По данным следствия, женщина хотела взятку за разрешение на установку МАФов в поселке

В Киевской области по подозрению во взяточничестве задержана секретарь бюджетной комиссии одного из сельсоветов, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Женщину задержали после передачи второй части взятки в виде автомобиля Volkswagen Sharan и 5 тыс гривень. Как сообщают в прокуратуре, первую часть взятки - 2 тыс долларов - чиновница получила в ноябре этого года.

По данным следствия, неправомерную выгоду женщина требовала от предпринимателя за содействие в принятии положительного решения о представлении разрешения на размещение двух МАФов на территории поселка.

21 декабря в Запорожье сотрудники Службы безопасности и прокуратуры разоблачили некоторых чиновников областного и городского советов в хищении бюджетных средств.

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