Освобождение украинских заложников в Донбассе: хроника

За украинских заложников гибридной армии РФ Киев обязался выдать оккупантам и коллаборационистам 306 человек, но не все из них прибыли на обмен

Сегодня, 27 декабря, с 14:00 на контрольно-пропускном пункте Майорск в пригороде временно оккупированной Горловки проходит масштабный обмен украинских заложников у боевиков на лиц, которых те захотели получить взамен.

За освобождение 74 украинских заложников Киев обязался выдать боевикам 306 запрошенных ими лиц, однако не все они прибыли на линию разграничения. Таким образом, террористы, по предварительным данным, получат 263 человека.

Процедура обмена состоится на развилке автодорог, идущих на Константиновку, Бахмут и Горловку.

В Киеве инициативные граждане хотят встретить освобожденных недалеко от аэропорта Борисполь (см. карту).

LIGA.net отслеживает событие, которого ждали в Украине почти полтора года.

17:29. Переговорщик от Украины в минском процессе Виктор Медведчук в интервью российским СМИ заявил, что Украина передала боевикам 237 лиц вместо анонсированных 306: 40 человек из поданного террористами списка были освобождены ранее, еще 29 отказались от обмена.

17:09 Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко написал в своем Facebook, что, по словам Ирины Геращенко, автобусы с 58 освобожденными заложниками отправились из Горловки в Майорск. "Это значит, что через 20 минут все 74 наших заложника будут на контролируемой территории", - написал Цеголко.

16:52 Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в своем Facebook сообщила о завершении обмена.

16:43. Кроме ОБСЕ и представителей Красного Креста на оккупированной территории за процессом обмена наблюдают священники РПЦ Московского патриархата.

16:34. В Донецкой области в районе КПВВ Майорск на выезд со стороны оккупированной территории собралась большая очередь. Пункт пропуска, по информации издания Новости Донбасса, закрыт из-за того, что неподалеку идет обмен украинских заложников.

16:29. Пророссийские наемники террористической организации ДНР отдают 58 заложников, Украина - 165 человек.

16:27. На 16:10 освободили 68 человек, сообщил в Facebook советник президента Юрий Бирюков.

16:44. Освобожден также Владимир Фомичев и Алексей Кириченко. 23-летний Фомичев, сотрудник киевской организации Центр UA, был взят в плен боевиками в Макеевке 4 января 2016 года. А боец АТО из Харькова Кириченко находился в плену более трех лет - с сентября 2014 года.

16:24. Президент Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак прибыли в зону АТО. "Петр Порошенко уже в Донбассе, где встречает наших ребят из плена", - написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

16:15. Координаторов благотворительного фонда Восток SOS, журналист Константин Реуцкий опубликовал в Facebook фото освобожденных заложников.

15:57. Боевики ДНР подвезли на место обмена 60 украинских заложников, сообщают их сайты.

15:54. На территорию, подконтрольную террористам ДНР, заехали 5 "Икарусов" с теми, кого Киев выдает за украинских заложников, передает источник LIGA.net.

15:53. Боевики ДНР освобождают ученого Игоря Козловского, сообщает источник LIGA.net.

15:50. Стрим Радио Свобода, посвященный освобождению украинских заложников:

15:42. Неподалеку от места обмена (фото - facebook.com/Markiian):

15:32. В районе КП Майорск на выезд со стороны террористов собралась большая очередь: пункт пропуска закрыт с той стороны на время обмена пленными, сообщают Новости Донбасса:

15:27. Освобожденные в прошлом году заложники ЛНР журналистка Мария Варфоломеева и доброволец Владимир Жемчугов также встречают соотечественников на передовой:

15:22. Освобожденный блогер Эдуард Неделяев:

15:18. Начался обмен с террористами ДНР, сообщает источник LIGA.net. Первыми, по неподтвержденным данным, пересекли линию разграничения те, кого боевикам отправляет Киев.

15:11. Сайты боевиков ЛНР пишут, что к ним вернулись не 73 человека (а не 75, как сообщалось ранее): двое якобы отказались ехать к оккупантам уже после обмена.

15:09. Украинский политик, кум Путина и переговорщик от Украины в минском процессе Виктор Медведчук заявил в эфире пропагандистского канала НТВ, что "скоро" может состояться еще один этап обмена.

15:07. Украинцы готовятся встретить освобожденных соотечественников:

15:05. Боевики ДНР, сообщают их вебсайты, меняться на свободной территории Украины якобы "не договаривались", однако решили не срывать обмен.

15:02. Обмен с луганскими террористами завершен: они получили 75 человек, Киеву выдали 16.

14:54. Как уточнили СМИ боевиков, обмен проходит в подконтрольной ВСУ части поселка Зайцево.

14:53. Президент Петр Порошенко по телефону поздравил первых освобожденных, написал его пресс-секретарь.

14:51. Советник президента Юрий Бирюков показал военно-транспортный Ил-76, на котором освобожденных доставят в Киев:

Публикация от Юрий Бирюков (@wingman2006) Дек 27, 2017 at 12:31 PST

14:49. Боевики ЛНР освободили 16 заложников, Украина отдает им 75 человек, а не 99, как сообщалось ранее. На момент достижения договоренности часть запрошенных боевиками людей уже освободились, а часть отказались от возвращения на оккупированные территории.

14:46. Видео переезда автобусов с заложниками из Луганска на свободную территорию:

14:42. Первые три автобуса "Богдан" с украинскими заложниками пересекают линию разграничения (фото - Янина Смелянская):

14:34. По данным Hromadske, среди освобожденных - военный-контрактник Валентин Богдан, проукраинский блогер Эдуард Неделяев, Артем Ахмеров и Владислав Овчаренко. Последний, футбольный фанат луганской "Зари", был получил у боевиков "за шпионаж" 17 лет тюрьмы, а его друг Ахмеров - 13 лет.

14:32. Безопасность процесса обеспечивают сотрудники ОБСЕ и Красного креста.

14:28. "Я жду его уже 2 года. Надеюсь, что наконец увижу его и обниму сегодня", - рассказал Hromadske мать украинского заложника Василия Гульки:

"Я чекаю його вже 2 роки. Сподіваюся, що нарешті побачу його і обніму сьогодні" - мати полоненого Василя Гульки pic.twitter.com/EZZNp0Zz2u - Hromadske.UA (@HromadskeUA) 27 грудня 2017 р.

14:20. По данным боевиков, первая группа заложников пересекла линию разграничения, но не остановилась, а едет в сторону свободного Бахмута.

14:18. На "нуле" есть люди, которые отказываются переходить на неподконтрольную Киеву территорию по списку боевиков - их 10-15 человек, сообщила омбудсмен, эти данные подтвердил источник LIGA.net.

14:17. 43 человека, которые должны быть среди 306 с украинской лиц на обмен со стороны Украины, отбыли наказание и были освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен, заявила обмудсмен Валерия Лутковская.

14:11. В одном из автобусов ЛНР - 16 заложников, в другом - российско-сепаратистские СМИ, в третьем - представители переговорной группы боевиков, пишет Hromadske.

14:07. По данным источника LIGA.net, для обмена выдвинулись два автобуса с украинскими заложникам боевиков террористической организации ЛНР. Транспорт с заложниками боевиков ДНР пока стоит.

14:04. Как сообщает источник LIGA.net в Донбассе, обмен начался.

14:01. Представитель Киева в гуманитарной рабочей группе минского процесса Ирина Геращенко сообщила с места событий о том, что списки на обмен "обсуждены и согласованы":

13:59. Место на карте, где пройдет обмен:

13:58. Некоторые из освобождаемых заложников (фото - сайт боевиков):

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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