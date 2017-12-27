В Луганской области информатор боевиков получил три года тюрьмы

Житель города Золотое признался на суде, что передавал террористам "ЛНР" сведения о местах дислокации украинских военнослужащих

В Луганской области мужчина получил три года и два месяца тюрьмы: его подозревают в том, что он является информатором террористов и собирал сведения военного характера. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

Жителя города Золотое Луганской области признали виновным в уголовном преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 258-3 УК.

"Информатор террористов с февраля по апрель 2016-го собирал сведения военного характера с ограниченным доступом о количестве, вооружении, перемещении и местах дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины на территории Попаснянского района Луганской области. Эту информацию он передавал мобильной связью так называемому "командиру разведывательной роты", который является боевиком "шестого отдельного мотострелкового казачьего полка им. М. Платова второго армейского корпуса народной милиции "ЛНР", - сообщают в прокуратуре.

На суде обвиняемый полностью признал свою вину и дал показания против других участников террористической организации "ЛНР".

23 ноября 2017 года Лисичанский горсуд Луганской области приговорил к четырем годам лишения свободы организатора информаторской сети так называемой народной милиции террористической организации ЛНР.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.