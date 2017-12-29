Военные в зоне АТО сбили произведенный в России беспилотник - СМИ

Использование БПЛА запрещено минскими договоренностями

Украинские военные в зоне АТО в четверг, 28 декабря, сбили беспилотник российского производства типа Орлан-10. Об этом сообщает ТСН.



В сообщении сказано, что БПЛА был сбит около 22:00 у населенного пункта Курдюмовка вблизи Торецка Донецкой области. Отмечается, что военные ищут остальные части разбившегося при падении аппарата.



Орлан-10 - российский многофункциональный беспилотный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за протяжёнными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Разработан российским предприятием Специальный технологический центр в Санкт-Питербурге. Используется российскими войсками в Сирии и применялся во время поисково-спасательных работ после катастрофы самолета Ту-154 под Сочи.

Максимальная взлетная масса БПЛА по разным данным составляет от 14 до 18 кг. Он способен передавать видео на расстояние до 120 км. Стоимость такого аппарата составляет около 6 млн рублей.



17 сентября вблизи Новогродовки Донецкой области, в тыловом районе зоны антитеррористической операции, упал российский беспилотник Орлан-10.



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