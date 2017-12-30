"Новогоднее перемирие": ОБСЕ зафиксировала 75 взрывов за сутки

На территории подконтрольного Украине Светлодарска было слышно 11 взрывов неопределенного происхождения

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 75 взрывов в зоне АТО за сутки во время так называемого новогоднего перемирия. Об этом говорится в отчете за период с 19:30 27 декабря по 19:30 28 декабря.



"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, в частности, большее количество взрывов (примерно 70 против 10 соответственно)", - сказано в отчете.



В ОБСЕ подчеркивают, что вечером 27 декабря на территории подконтрольного Украине Светлодарска было слышно 11 взрывов неопределенного происхождения и примерно 20 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.



"В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, среди прочего, 5 взрывов против 1 соответственно)", - также отмечают наблюдатели.



26 декабря беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал 56 танков недалеко от временно оккупированного Луганска.



Читайте также: "Новогоднее перемирие": ОБСЕ сообщила, где боевики спрятали Грады



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.