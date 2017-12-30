"Новогоднее перемирие": ВСУ пришлось применять тяжелое оружие

За прошлые сутки на фронте есть потери

В результате прицельных обстрелов контролируемых Россией боевиков за очередные сутки "новогоднего перемирия" на фронте погиб один украинский военный и двое получили ранения. ВСУ пришлось применять тяжелое оружие. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

"Всего в течение прошлых суток враг совершил шесть прицельных обстрелов позиций ВСУ. В одном случае украинские военнослужащие были вынуждены открывать огонь из гранатометов и пулеметов", - говорится в сообщении.



Также штаб сообщает, что в результате обстрелов были ранены двое военнослужащих и один защитник Украины погиб.



Отмечается, что террористы вели огонь по опорным пунктам вокруг Луганского из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. На донецком направлении фронта у шахты Бутовка оккупанты били "неоднократно с 82-мм минометов, гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия". Помимо этого, гранатометы и легкое пехотное вооружение российские наемники применили, обстреливая позиции сил АТО у Каменки и Верхнеторецкого.



Ночью 29 декабря в больницу имени Мечникова в Днепре из зоны АТО авиацией доставили троих военнослужащих в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Радио Свобода.



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