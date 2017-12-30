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Правозащитники сообщают о 12 тыс случаев убийств и пыток в АТО

30.12.2017 14:40
По данным Хельсинской группы по правам человека, в Донбассе произошло 12 тыс случаев пыток, убийств и незаконного лишения свободы
Правозащитники сообщают о 12 тыс случаев убийств и пыток в АТО
Иллюстративное фото (Військове телебачення)

На востоке Украины в зоне боевых действий зафиксировано 12 тысяч случаев пыток, убийств и незаконного удерживания людей. Об этом заявил глава правления Хельсинской группы по правам человека Александр Павличенко, передает Громадське радио.

"Есть разные базы данных, где есть разное количество задокументированных преступлений. Самая большая база подтверждает 12 тысяч таких случаев...Это, фактически, преступления против физической свободы и неприкосновенности свободы", - сказал он.

27 декабря состоялся самый крупный обмен украинских заложников в Донбассе.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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