Детективы НАБУ задержали экс-главу Львовского облсовета - СМИ

Фурдычка задержали в Киеве. По неподтвержденной информации, сумма взятки составляла полмиллиона долларов

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали по подозрению во взяточничестве директора Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук, экс-главу Львовского облсовета (1997-1998 гг.) Ореста Фурдычка. Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержали его в Киеве. По неподтвержденной информации, сумма взятки составляла полмиллиона долларов. НАБУ провело обыски в рабочем кабинете и в доме подозреваемого.

19 декабря сотрудники НАБУ и САП задержали бывшего директора государственного Луцкого КХП N2 по подозрению в растрате зерна на сумму более 58,81 млн грн.

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