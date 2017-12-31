Детективы НАБУ задержали экс-главу Львовского облсовета - СМИ
Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали по подозрению во взяточничестве директора Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук, экс-главу Львовского облсовета (1997-1998 гг.) Ореста Фурдычка. Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Задержали его в Киеве. По неподтвержденной информации, сумма взятки составляла полмиллиона долларов. НАБУ провело обыски в рабочем кабинете и в доме подозреваемого.
19 декабря сотрудники НАБУ и САП задержали бывшего директора государственного Луцкого КХП N2 по подозрению в растрате зерна на сумму более 58,81 млн грн.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:55
-
14:27
-
11:06
-
вчера
09:00
-
29.12.17
19:25
Новости партнеров
- 41662
- 39460
- 18760
- 16795
- 15678