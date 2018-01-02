В полиции озвучили новые версии убийства Ноздровской

В первую очередь следователи будут отрабатывать версию, связанную с делом о ДТП, которым занималась юрист, сообщили в ГУ Нацполиции в Киевской области

Следствие рассматривает четыре основные версии причин убийства правозащитницы Ирины Ноздровской, в том числе хулиганство и попытка изнасилования. Об этом в комментарии журналистам рассказал спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

"(Первая) это ее профессиональная деятельность. Вторая, более конкретизированная - по последнему делу по факту ДТП. Следующая версия - хулиганство, и еще одна - что ее кто-то хотел изнасиловать", - сообщил он.

Жукович подчеркнул, что в первую очередь правоохранители будут отрабатывать версию, связанную с делом о ДТП, которым занималась юрист.

"Мы рассматривали как версию убийства ее служебную деятельность... Но сейчас мы уточнили, что именно из-за последнего судебного дела, где она активно участвовала, наверное, и произошло это убийство. Мы ее (версию - ред.) поставили как одну из первых, чтобы отработать", - отметил чиновник, добавив, что, несмотря на наличие основных, другие версии не исключаются.

Также Жукович опроверг информацию о якобы задержании человека и объявлении ему о подозрении в убийстве Ноздровской.

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"Мы просто проводили следственные действия, мы опрашиваем людей", - сказал спикер полиции, отметив, что к одному из опрошенных применили полиграф.

Ранее сегодня, 2 января, Жукович заявил, что у следствия есть версии причин убийства Ноздровской, однако полиция пока не будет их все озвучивать.

1 января 2018 года под Киевом нашли тело юристки Ирины Ноздровской, которая пропала несколько дней назад. Правоохранители расследуют инцидент как умышленное убийство.

Ноздровская долгое время добивалась в суде реального наказания для Дмитрия Россошанского - племянника главы Вышгородского райсуда, который в 2015 году на автомобиле, будучи в состоянии наркотического опьянения, сбил насмерть ее сестру. В июне 2017-го виновника ДТП приговорили к семи годам тюрьмы. 27 декабря апелляционный суд отказался освободить Россошанского по амнистии и отправил дело в первую инстанцию.

По некоторой информации, все это время родственники подсудимого неоднократно угрожали Ноздровской.

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