Второй участник ДТП в Харькове отказался обжаловать свой арест

Геннадий Дронов прислал в суд заявление об отказе от поданной им ранее жалобы на продление меры пресечения

Второй участник смертельного ДТП в Харькове Геннадий Дронов отказался от своей апелляционной жалобы на арест. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда Харьковской области.

Согласно сообщению, Дронов и его адвокат направили в суд заявления об отказе от поданной ими 13 декабря 2017 г апелляционной жалобы на продление меры пресечения в виде содержания под стражей.

Суд принял решение о закрытии апелляционного производства.

18 октября 2017 года около 20:40 в центре Харькова произошло масштабное ДТП: автомобиль Lexus якобы проехал на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg, после чего вылетел на тротуар с пешеходами. Вследствие наезда погибли шесть человек. Шестеро прохожих, среди которых беременная женщина, были госпитализированы с травмами.

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