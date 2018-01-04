USD:  27.76  28.18   EUR:  32.94  33.70  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Второй участник ДТП в Харькове отказался обжаловать свой арест

04.01.2018 17:16
Геннадий Дронов прислал в суд заявление об отказе от поданной им ранее жалобы на продление меры пресечения
Второй участник ДТП в Харькове отказался обжаловать свой арест
Геннадий Дронов (скриншот с видео)

Второй участник смертельного ДТП в Харькове Геннадий Дронов отказался от своей апелляционной жалобы на арест. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда Харьковской области.

Согласно сообщению, Дронов и его адвокат направили в суд заявления об отказе от поданной ими 13 декабря 2017 г апелляционной жалобы на продление меры пресечения в виде содержания под стражей.

Суд принял решение о закрытии апелляционного производства.

18 октября 2017 года около 20:40 в центре Харькова произошло масштабное ДТП: автомобиль Lexus якобы проехал на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg, после чего вылетел на тротуар с пешеходами. Вследствие наезда погибли шесть человек. Шестеро прохожих, среди которых беременная женщина, были госпитализированы с травмами.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.  

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- будь в курсе событий. Подписывайся на наш Telegram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 