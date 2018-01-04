Второй участник ДТП в Харькове отказался обжаловать свой арест
Второй участник смертельного ДТП в Харькове Геннадий Дронов отказался от своей апелляционной жалобы на арест. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда Харьковской области.
Согласно сообщению, Дронов и его адвокат направили в суд заявления об отказе от поданной ими 13 декабря 2017 г апелляционной жалобы на продление меры пресечения в виде содержания под стражей.
Суд принял решение о закрытии апелляционного производства.
18 октября 2017 года около 20:40 в центре Харькова произошло масштабное ДТП: автомобиль Lexus якобы проехал на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg, после чего вылетел на тротуар с пешеходами. Вследствие наезда погибли шесть человек. Шестеро прохожих, среди которых беременная женщина, были госпитализированы с травмами.
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