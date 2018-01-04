"Народный мэр" Мариуполя получил почти 7 лет тюрьмы за сепаратизм

Обвиняемый Александр Фоменко на митинге сторонников боевиков 1 июня 2014-го был провозглашен "народным мэром" города, отмечается в приговоре суда

Александр Фоменко, которого в июне 2014 года пророссийские сепаратисты провозгласили так называемым народным мэром Мариуполя, приговорен к шести годам и девяти месяцам тюремного заключения по обвинению в сепаратизме (ч. 2 ст. 110 УК). Текст приговора, вынесенного Жовтневым райсудом города 28 декабря 2017 года, опубликован в Едином реестре судебных решений.

В документе фамилия обвиняемого не указывается, однако, судя по изложенным фактам, можно сделать вывод, что речь идет о Фоменко.

Судом установлено, что 1 июня 2014 года на митинге сторонников террористической организации ДНР в Мариуполе обвиняемый был провозглашен "народным мэром". Фоменко активно способствовал переходу города под контроль боевиков, пока 12 июня 2014-го не был задержан правоохранителями в рамках АТО.

Согласно тексту приговора, подсудимый, будучи пособником террористов, "призвал к созданию единой системы исполнительной власти ДНР", "незаконно создал Мариупольский горсовет ДНР и соответствующие подразделения" в других районах города, требовал от начальника городской милиции "обеспечивать безопасность и правопорядок на общественных мероприятиях" боевиков.

В суде Фоменко свою вину полностью отрицал и утверждал, что на митинг 1 июня 2014 года "попал случайно". По его словам, это собрание было законным и мирным, на нем обсуждался вопрос "создания общественной организации для поддержания правопорядка в городе и контроля за деятельностью местного совета". Также участники митинга якобы предлагали Фоменко стать "или главой общественной организации, или народным мэром", однако он отказался.

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Кроме того, обвиняемый заявлял, что тогда о террористической организации ДНР "знал из Интернета", никогда ее членом не был и, оставаясь гражданином Украины, "к созданию других государств не призывал".

"Признать (Фоменко) виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК, и назначить наказание в виде шести лет девяти месяцев лишения свободы без конфискации имущества", - говорится в тексте приговора. Указано, что срок отбывания Фоменко наказания исчисляется с момента задержания 12 июня 2014 года.

23 августа 2017 года суд заочно приговорил бывшего и.о. начальника милиции Мариуполя Олега Моргуна к 11 годам тюрьмы по обвинению в участии в террористической организации.

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