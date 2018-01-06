РФ пригнала к Дебальцево станцию спутниковой связи - ИС

Новейшая станция Аурига предназначена для организации защищенной связи

В районе населенного пункта Дебальцево была зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи типа Аурига, сообщает в своем Facebook координатор группы военных экспертов Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук.



Уточняется, что станция предназначена для организации защищенной связи.

Тымчук также сообщает, что в зоне АТО увеличилось количество снайперов, а боевики продолжают проводить разведку с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сегодня сообщалось, что на КПВВ Станица Луганская на временно оккупированную территорию ВСУ передали останки тел убитых членов незаконных вооруженных формирований в Донбассе.

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