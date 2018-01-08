"ИхТамНет": ОБСЕ сообщила о россиянах недалеко от Донецка

Недалеко от блокпоста поселка Озеряновка "мужчина в одежде с образцами камуфляжа Вооруженных сил РФ" задержал патруль миссии на 10 минут

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что видели невооруженного мужчину в одежде с образцами камуфляжа Вооруженных сил Российской Федерации в районе временно оккупированного поселка Озеряновка, что в 35 километрах от Донецка. Об этом сегодня LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.

"5 января на блокпосте, расположенном на северной окраине поселка Озеряновка невооруженный мужчина в одежде с образцами камуфляжа Вооруженных сил Российской Федерации и без знаков различия остановил патруль СММ. По истечении 10 минут наблюдателям разрешили проехать дальше", - отметили в пресс-службе.

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По данным ОБСЕ, боевики также остановили патруль СММ на блокпосте, расположенном на автодороге Н-15 к востоку поселка Кременец (16 км к юго-западу от Донецка, - ред.), и разрешил наблюдателям проехать дальше в направлении Донецка только после того, как проверил содержимое прицепа автомобиля миссии.

6 февраля 2017 года первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что наблюдатели ОБСЕ встречались с людьми, которые говорили, что они находятся в составе подразделений Российской Федерации.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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