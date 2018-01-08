В деле об убийстве Ноздровской объявили подозрение

Генпрокурор поблагодарил работников Нацполиции и прокуратуры, причастных к расследованию дела

Следователь Вышгородского отдела полиции объявил подозрение задержанному по делу об убийстве юриста Ирины Ноздровской. Об этом сообщил в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Только что следователь Вышгородского отдела полиции объявил подозрение в убийстве И. Ноздровской", - написал Луценко.

Генпрокурор поблагодарил всех работников Нацполиции и прокуратуры за расследование дела.

В эфире телеканала 112 Украина депутат Верховной Рады от фракции Народный фронт, член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко заявил, что задержанный полицией подозреваемый в убийстве правозащитницы дал признательные показания и рассказал обо всех деталях преступления.

Он уточнил, что полиция не считает правильным разглашать его личность, чтобы не повредить результатам следствия. При этом Геращенко подчеркнул, что мотивом убийства Ноздровской была месть за ее профессиональную деятельность.

Читайте также: Одна против всех: самое важное об убийстве Ноздровской

1 января 2018 года в реке под Киевом нашли тело юристки Ирины Ноздровской, которая пропала 29 декабря 2017-го. Правоохранители расследуют инцидент как умышленное убийство. Согласно данным экспертизы, смерть наступила за двое-трое суток до того, как нашли ее тело.

2 января в Киеве у здания Главного управления Нацполиции прошла акция с требованием найти убийц правозащитницы.

5 января первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщал, что полиции удалось воссоздать маршрут Ноздровской перед убийством от места ее работы в Киеве до станции метро Героев Днепра.

Сегодня полиция задержала подозреваемого в убийстве.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.