В Донбассе у 55-летней женщины изъяли целый арсенал боеприпасов

По словам хозяйки дома, она даже не подозревала о складе, потому что длительное время сдавала дом в аренду

В городе Сватово Луганской области при обыске в доме местной 55-летней жительницы сотрудники СБУ и полиции обнаружили целый арсенал боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в области.

Согласно сообщению, в одной из пустых комнат правоохранители обнаружили и изъяли: более 14 000 патронов различного калибра, тридцать один РПГ, четыре мины МОН, сорок гранат, четырнадцать запалов УЗРГМ, двадцать шесть выстрелов к РПГ, восемнадцать стартовых двигателей к выстрелам РПГ, две ручные дымовые гранаты, два наземных сигнальных патрона и две дымовые мины ДМ-11.

По словам хозяйки дома, она даже не подозревала о складе, потому что длительное время сдавала дом в аренду.

Изъятое направлено на исследование.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. Полиция принимает меры по установлению и задержанию владельцев боеприпасов.

4 января полицейские в Киеве обнаружили в автомобиле местного жителя два гранатомета, несколько тысяч патронов различного калибра, шесть магазинов, два ножа, 6 гранат и запалы к ним.

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